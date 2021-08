Magé mantém bandeira vermelha. - Divulgação/Governo do Estado RJ

Magé mantém bandeira vermelha.Divulgação/Governo do Estado RJ

Publicado 23/08/2021 13:59

Magé - A 44ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o estado do Rio de Janeiro segue, pela sexta semana consecutiva, com a classificação de bandeira amarela. Magé, que faz parte da região Metropolitana I, se mantém na bandeira vermelha. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta segunda-feira (23), o novo boletim epidemiológico aponta 18 novos casos confirmados, 10993 recuperados e nenhum óbito. O município já vacinou 174.605 pessoas.



Publicidade

Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.



“O cenário epidemiológico vem apresentando um aumento no número de casos e, por isso, de forma antecipada, colocamos em prática, o Plano de Contingência da Covid-19. Ele nos permite tomar decisões com mais tranquilidade, como a abertura de leitos, as medidas de flexibilização, entre outras ações assistenciais”, explica o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chiepp