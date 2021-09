Magé entrega 3,6 mil kits escolares e mochilas para creches. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 13/09/2021 20:59

Magé - A Prefeitura de Magé entregou um total de 3,6 mil kits escolares e mochilas para as 38 creches da rede municipal de ensino.De acordo com a secretária municipal de Educação, Sandra Ramaldo, os itens do kit e o tipo de mochila com divisões foram escolhidos para atender todas as necessidades pedagógicas e conforto para as crianças da Educação Infantil.

“Tivemos todo o cuidado de escolher as melhores marcas para uma boa utilização pelos alunos nesta faixa etária. A mochila foi confeccionada com três aberturas: a primeira da frente para o lanche e/ou roupa limpa; a do meio para o material escolar e na parte de trás, espaço para roupa suja”, detalhou a secretária.

A diretora da Creche Patrícia da Silva Santos, Miriam Freixo, também destacou a importância do material novo para os alunos.

“O kit e a mochila foram uma coisa maravilhosa para as nossas crianças. Vieram realmente em boa hora porque as atividades pedagógicas são baseadas exatamente em todos os materiais que compõem o kit”, explicou a diretora.

Os pais também aprovaram a novidade, como a dona de casa Josiane Braz, de 32 anos, e mãe do pequeno Rian Vinicius, de 3 anos. “O prefeito Renato Cozzolino está de parabéns. A mochila é muito bonita, e o kit vai ser muito útil para as crianças”, disse a dona de casa.