O prefeito de Magé Renato Cozzolino recebeu o certificado referente à primeira parcela da divisão dos valores de outorga da licitação da Cedae, entregue pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Divulgação
Magé recebe certificado com valor de outorga do leilão da Cedae
Município faz parte do bloco 1 da concessão com outros 17 municípios do estado e 18 bairros da capital. Serviços de água e saneamento serão realizados pela empresa Águas do Rio.
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Lei se aplica para cargos de nível médio e superior da administração pública municipal.
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Local terá espaço para oficinas e alojamentos para pernoite.
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