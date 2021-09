O prefeito de Magé Renato Cozzolino recebeu o certificado referente à primeira parcela da divisão dos valores de outorga da licitação da Cedae, entregue pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. - Divulgação

O prefeito de Magé Renato Cozzolino recebeu o certificado referente à primeira parcela da divisão dos valores de outorga da licitação da Cedae, entregue pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Divulgação

Publicado 16/09/2021 14:48 | Atualizado 16/09/2021 14:56

Magé - A Prefeitura de Magé recebeu na noite da última quarta-feira (15/09) o certificado referente à primeira parcela da divisão dos valores de outorga da licitação da Cedae. O cheque simbólico foi entregue pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao prefeito Renato Cozzolino em cerimônia realizada no saguão do Palácio Anchieta, sede do governo municipal.

“Com essa parceria entre o município e o estado quem ganha é a população de Magé. Já trouxemos diversos serviços, como asfalto, e programas como o RJ Alimenta, que dá 1500 refeições diárias para famílias de Suruí. E agora com esse valor, que já está conta, o município vai passar por uma reforma geral em diversas áreas como na Educação e na Saúde, com a construção de um centro cirúrgico no hospital de Magé”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

Magé faz parte do bloco 1 da concessão junto com outros 17 municípios do estado e 18 bairros da capital, e os serviços de água e saneamento serão realizados pela empresa Águas do Rio. A estimativa é que, entre 5 e 9 anos, todas as casas do município tenham água e esgoto.

“É óbvio que o recurso é importantíssimo, já que faz com que o município tenha uma maior capacidade de investimento. Mas mais do que isso, essa concessão traz uma justiça social há muito tempo esperada, que é a universalização da água e da coleta e tratamento de esgoto, trazendo empregabilidade, infraestrutura e uma melhora no impacto ambiental com o fim do despejo de esgoto nos rios e córregos. Tenho certeza que Magé conseguirá transformar esses recursos em mais benefícios para a população”, disse o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Asfalto Presente

Durante o evento também foi assinado o convênio Asfalto Presente para o fornecimento de materiais para a pavimentação de ruas através do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (DER-RJ).

“É uma grande parceria que traz mais dignidade para a população mageense, trazendo infraestrutura para que Magé seja novamente um polo de empregabilidade onde empresas se instalam. Essa infraestrutura asfáltica é fundamental para que possa ter o escoamento de mercadorias e não tenho dúvidas que o prefeito Renato Cozzolino vai conseguir gerar mais emprego e dignidade para Magé”, finalizou o governador.