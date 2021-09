O prefeito Renato Cozzolino anunciou nesta terça-feira (14), ao lado do o secretário municipal de Administração, Jocelino Cabral, a nova lei que concede adicional por qualificação aos servidores municipais. - Divulgação.

Publicado 15/09/2021 19:42

Magé - O prefeito Renato Cozzolino sancionou a Lei 2595/2021, que concede a todos os servidores concursados o adicional por qualificação (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado). A Lei 2595/2021 aplica-se para cargos de nível médio e superior da administração pública municipal.

Quem é servidor de nível médio, poderá ter acrescido R$ 250 ao salário se tiver uma graduação. No caso do servidor de nível superior, os valores são os seguintes: R$500 (Pós-Graduação/Especialização), R$ 1.000 (Mestrado) e R$ 1.250 (Doutorado). Para o direito em relação à aposentadoria, é preciso tem o tempo mínimo de cinco anos antes de incorporação do benefício na ativa.

“A Lei 2595 visa conceder mais um benefício do governo Renato Cozzolino como incentivo e valorização do servidor público”, disse o secretário municipal de Administração, Jocelino Cabral.