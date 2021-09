Os suspeitos não tinham documentação dos veículos e após consulta, os policiais verificaram que as motocicletas seriam produto de roubo. - Divulgação.

Os suspeitos não tinham documentação dos veículos e após consulta, os policiais verificaram que as motocicletas seriam produto de roubo.Divulgação.

Publicado 14/09/2021 20:29

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta segunda-feira (13), dois homens por receptação de motocicleta, no bairro Bongaba em Piabetá. Segundo os policiais, foi dada ordem de parada para fiscalização das motocicletas, eles não obedeceram e tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição.



Os suspeitos informaram não terem a documentação do veículo e após consulta, os policiais verificaram que as motocicletas seriam produto de roubo. Os homens foram conduzidos a 60ª DP, onde permaneceram presos por receptação.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.