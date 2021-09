Mais de 1,3 mil ciclistas participam do Passeio Ciclístico Pedal Trânsito Seguro que será realizado em Magé no próximo domingo (19). - Reprodução.

Publicado 14/09/2021 19:14

Magé - Mais de 1,3 mil ciclistas participam do Passeio Ciclístico Pedal Trânsito Seguro que será realizado em Magé no próximo domingo (19). Promovido pela Associação de Ciclistas de Magé e Guapimirim, o evento conta com parceria da Prefeitura de Magé e da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (Niterói).



A programação começa às 6h com concentração na subida do Morro do Bonfim, na Figueira, 1º distrito de Magé, onde os participantes irão se preparar com um café da manhã e receber orientações de segurança da Guarda Municipal de Magé e da Polícia Rodoviária Federal. “Nossa atuação será conjunta para que este passeio ciclístico seja seguro tanto para os ciclistas quanto os condutores, porque vamos percorrer as vias tanto aqui no primeiro distrito, quanto da rodovia, mas planejamos para que possa ser uma grande festa desse esporte de forma segura no trânsito e estamos contando com nossos colegas da PRF”, detalha o secretário de Segurança Pública, Sargento Lopes.



O trajeto total será de 30 km e vai de Magé até Parada Modelo, em Guapimirim. A participação é gratuita e ainda está recebendo inscrições. Conforme a Associação de Ciclistas de Magé e Guapimirim a ação é beneficente e vai arrecadar alimentos não-perecíveis, cerca de 1,3 mil ciclistas já se inscreveram e devem entregar 1kg de alimento. Com isso os organizadores esperam atingir 1,5 toneladas de alimentos arrecadados. Os interessados devem se inscrever no site da Prefeitura de Magé.