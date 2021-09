Ginásios Poliesportivos voltam as atividades em Magé.Prefeitura mantêm as inscrições abertas. - Divulgação.

Publicado 14/09/2021 18:42

Magé - Depois de um ano e seis meses fechados, os Ginásios Poliesportivos reabriram na cidade de Magé. A turma ainda está reduzida, apenas metade da capacidade em função das restrições da pandemia, e segundo a prefeitura, os alunos estão vacinados, os ginásios têm álcool em gel disponível na porta e o uso de máscara segue obrigatório. Serão mais de 12 modalidades entre dança de salão, ginástica, handebol, voleibol, basquete, ballet infantil, karatê, capoeira, boxe, jiu-jitsu, zumba, tae bo e futsal.



“Reabrimos seis ginásios e temos novidades também nas modalidades. Além dos desportos e ritmos, agora também temos pilates e tênis. Quero convidar a população, pois ainda temos vagas. É só ir no poliesportivo mais próximo da sua casa e fazer a inscrição,” explica o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



Francisca Lucas, aluna das atividades físicas oferecidas no município há mais de 20 anos, comentou sobre a reabertura. “Tenho muitos amigos da Terceira Idade que ficaram doentes e tristes com o isolamento social. A volta dos poliesportivos é uma alegria enorme. Eu tenho alguns problemas de saúde como artrite e artrose, e a ginástica me ajuda muito na questão física e mental. Isso não pode nunca acabar”, conta.



A saudade das aulas também contagiou os professores. “Foi difícil, sentimos falta dos alunos, da atividade física e de toda essa atmosfera que o esporte traz. O mageense que está em casa pode e deve participar, pois, atividade física é tudo, ainda mais nesse período complicado”, convida a professora Jaqueline Mendes.