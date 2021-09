Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé. - Reprodução.

Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé.Reprodução.

Publicado 13/09/2021 21:06

Magé - Nesta segunda a vacinação já acelera em Magé, saltando de 15 para 12 anos com comorbidades, e para os idosos com 80 anos ou mais na dose de reforço. Na próxima quinta (16), a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança para a população adolescente com 17 anos sem comorbidades em Magé. O município disponibiliza 15 polos de atendimento ao público.



“Recebemos mais 7 mil doses de Pfizer então estamos ampliando nosso calendário. É importante que a população compreenda que o avanço depende da chegada de doses para que não prejudique a segunda dose que reservamos para aqueles que já tomaram a primeira, e possamos garantir um processo tranquilo de imunização”, explica a secretária Larissa Storte.



É preciso que os jovens apresentem o cartão do SUS, RG e CPF, e nos finais de semana a vacinação não para com atendimento 24 horas na Super Tenda em Piabetá.



Na segunda-feira (20) começa para quem tem 16 e na quarta (22) a ampliação chega para quem tem 15 anos ou mais. “A vacinação para os demais públicos continua e a população precisa ficar atenta ao horário de atendimento. Nos polos vai até 14h, na Central vai até 16h e na Super Tenda nossas equipes não param”, reforça o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



Dose de reforço



O calendário da aplicação da dose de reforço para idosos também acelera, no dia 16 serão os que tem 75 anos ou mais, e na segunda-feira (20) chega a vez de quem tem 70 anos. O atendimento é das 8h às 16h em todos os polos de vacinação da Covid-19, para quem já tomou a 2ª dose da vacina ou dose única há pelo menos cinco meses.



A Coordenação de Imunização esclarece que as doses usadas no reforço devem preferencialmente ser de origem de laboratório diferente das doses anteriores. Por exemplo, se o idoso tomou Coronavac, ele pode tomar Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.