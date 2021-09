A Prefeitura de Magé despejou nesta segunda-feira (13), 120 toneladas de asfalto na Rua Francisca Gomes, no bairro Fragoso. - Divulgação.

Publicado 14/09/2021 19:57

Magé - A Prefeitura de Magé despejou nesta segunda-feira (13), 120 toneladas de asfalto na Rua Francisca Gomes, no bairro Fragoso. José Geraldo, de 68 anos, mora no bairro há quase meia década e fala sobre a dificuldade da população local. “Quando cheguei aqui, há 49 anos, isso era um brejo. Tinha valão aberto e era muito sujo. Com o passar do tempo foi melhorando e com a chegada do asfalto, finalmente ganhamos mais dignidade para ir e vir. As crianças vão poder brincar na rua e não teremos mais enchentes”, conta José Geraldo, morador da Rua Francisca Gomes que receberá o primeiro trecho de asfalto finalizado até a próxima quarta-feira (15).



“O prefeito pediu que a essa obra da Rua Francisca Gomes fosse finalizada em tempo recorde para demonstrar a capacidade operacional e técnica do nosso governo. Nesta segunda-feira, já despejamos 120 toneladas de asfalto e durante a semana terminaremos essa rua com mais de 300 metros de pavimentação”, explica o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.



As ruas que estão recebendo asfalto também estão sendo preparadas, algumas com manilhas novas e outras com sistemas de drenagem restaurados.“Nós fizemos a drenagem com ralo, caixa e hoje estamos concluindo a parte de asfalto. É um pedido antigo da população da região e estamos atendendo. As demais ruas de Fragoso também receberão drenagem”, finaliza o subsecretário de Infraestrutura, Luiz Carlos de Moura.