Novo local terá espaço para oficinas e alojamentos para pernoite.Divulgação.

Publicado 15/09/2021 19:37

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou na última segunda-feira (13) a preparação das novas instalações do Centro Pop, que passará a ser chamado Centro Integrado de Atendimento à População em Situação de Rua, no Rio do Ouro. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) também vai montar o alojamento de pernoite e oferecer oficinas de qualificação para os assistidos.

“Nós começamos hoje as obras de revitalização de um espaço no Rio do Ouro que será o nosso Centro Integrado de Atendimento a População em Situação de Rua. Estamos muito felizes, porque vamos tirar o Centro Pop lá de Piabetá, porque ele fica muito exposto e isso causa muita insatisfação nos moradores da região. Vamos atender esse antigo desejo e oferecer um serviço ainda mais eficaz num espaço bem mais amplo”, explica a primeira-dama, Lara Torres.

O espaço também conta com dois alojamentos e oficinas de capacitação na área agrícola.

“Vamos aproveitar o espaço do terreno e também trazer o alojamento de pernoite. Então teremos dois alojamentos, um masculino e outro feminino. Vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Agricultura Sustentável para aproveitarmos essa imensa área agrícola que nós temos ao redor e criarmos oficinas para que essas pessoas sejam capacitadas para trabalhar no futuro. Não vamos só acolher, mas também dar uma oportunidade para que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade”, ressalta Flávia Gomes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.