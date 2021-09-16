O prefeito Renato Cozzolino ressaltou a relevância do programa como ação fundamental das políticas públicas de assistência social e de trabalho e renda do seu governoDivulgação
O prefeito Renato Cozzolino ressaltou a relevância do programa como ação fundamental das políticas públicas de assistência social e de trabalho e renda do seu governo. “Este programa vai ajudar famílias de extrema vulnerabilidade, que serão assistidas com carinho, amor e respeito. Além disso, também estamos gerando vagas de trabalho através deste programa, tratando assim do maior problema do município que é o desemprego”, declarou o prefeito.
A primeira-dama Lara Torres, que recebeu o título de madrinha do programa, comentou sobre a importância do programa para a cidade.“Serão milhares de famílias beneficiadas com programa do governo federal que visa garantir o desenvolvimento integral da criança na primeira infância.
A secretária municipal de Assistência Social e Direitos, Flávia Gomes, destacou os objetivos a serem alcançados através do programa.
“Queremos alcançar o objetivo de contribuir para que as crianças e as gestantes sejam acompanhadas como um todo, ou seja, o desenvolvimento, a inserção do meio social e identificar vulnerabilidades. E a partir destas observações, encaminhar as famílias ao CRAS para que, através dele, tenham os seus direitos sociais, educacionais e de saúde garantidos”, explicou a secretária.
A professora Marinete Ramos, de 54 anos, já atuava em anos anteriores e prevê dias ainda melhores para o recomeço. “Minha expectativa e motivação são as melhores possíveis porque os resultados que já obtivemos com as crianças foram muitos satisfatórios. Quero continuar contribuindo com o desenvolvimento das crianças e valorização das famílias carentes para atingir todos os objetivos do programa”, revelou Marinete.
A cerimônia contou com a presença do prefeito Renato Cozzolino; o secretário estadual de Ação Social, Matheus Quintal, a primeira-dama do município, Lara Torres, que foi homenageada com o título de madrinha do programa, a secretária municipal de Saúde, Larissa Storte; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Beatriz Nunes, entre outras autoridades.
Como vai funcionar
De acordo com a assistente social e coordenadora do programa em Magé, Dulceneia Brum, os profissionais vão atender crianças de 0 a 3 anos, com visitas semanais; de 0 a 6 anos com deficiência (visitas quinzenais) e gestantes (mensais) de um total de 1.590 mil famílias assistidas na cidade, todas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.