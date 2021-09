Tênis e futevôlei gratuitos em Magé. Prefeitura está com inscrições abertas e aulas já começaram. - Reprodução.

Tênis e futevôlei gratuitos em Magé. Prefeitura está com inscrições abertas e aulas já começaram.Reprodução.

Publicado 23/09/2021 20:59

Pela primeira vez na história, a Prefeitura Municipal de Magé oferece aula de tênis e futevôlei de forma gratuita. As aulas são fora dos Ginásios Poliesportivos e com material disponibilizado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade. A quadra de tênis fica em Pau Grande (6º distrito), já as aulas de futevôlei serão na praia de Mauá e na quadra da Escola Municipal Vereador Geraldo Ângelo Pereira, em Fragoso. Outra novidade é a volta das aulas de pilates, que serão ministradas nos Ginásios.

"Algumas modalidades ficaram segregadas. É muito caro e difícil conseguir alugar uma quadra de tênis, comprar raquete, bola, tênis adequado e ainda pagar um professor para ensinar. Oferecendo esse esporte no setor público, conseguimos democratizar a modalidade e, quem sabe, revelar grandes atletas. Já o futevôlei é uma modalidade que está cada vez mais popular, temos campeonatos e torneios fortes no Brasil. Magé tem a praia do Anil, em Mauá, por quê não aproveitar? O pilates era uma vontade antiga nossa que, com a reabertura dos Poliesportivos, ficou possível a volta", explica o secretário da pasta, Geilton Camara.

Os interessados precisam comparecer com a documentação pessoal e atestado médico no ginásio poliesportivo mais próximo de casa, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.