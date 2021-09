Magé

Detran realiza mutirão neste sábado em Magé

Estarão disponíveis os serviços de identidade e habilitação no Posto do Detran de Magé. O serviço de identificação civil será exclusivo para quem precisa realizar a prova do Enem e outros vestibulares.

Publicado 22/09/2021 14:00 | Atualizado há 11 minutos