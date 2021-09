Pedal Trânsito Seguro reúne ciclistas em Magé na Semana Nacional do Trânsito. - Divulgação.

Pedal Trânsito Seguro reúne ciclistas em Magé na Semana Nacional do Trânsito.Divulgação.

Publicado 21/09/2021 20:12

Magé - Uma ação de conscientização para ciclistas tomou conta de Magé no último domingo (19). O Pedal Trânsito Seguro realizado pela 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Associação de Ciclistas de Magé e Guapimirim, com apoio da Prefeitura de Magé, reuniu praticantes de ciclismo para um passeio ciclístico em prol da Semana Nacional do Trânsito.



“A nossa cidade tem tudo para ser um lugar de grandes eventos como esse. Trabalhamos para garantir um esporte saudável e com segurança e estamos aqui oferecendo todo o apoio da Prefeitura, no desejo que isso se torne uma constante em favor do esporte, da saúde, do bem-estar e também para promover nossas belezas e encantos de Magé”, explicou o secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço.



O ciclista Adeildo Mendes foi um dos organizadores do passeio e destacou a importância do evento. “A conscientização é o fator mais importante. Um evento desses mostra para as pessoas o tanto que nós somos vulneráveis e a palestra da Polícia Rodoviária Federal mostrou nos conscientizou sobre isso e o passeio mostrou na prática a importância da segurança nas rodovias”, disse.



O evento teve início com um café da manhã no Morro do Bonfim para os ciclistas e seguiu com uma palestra com o supervisor de operações da 2ª Delegacia da PRF, Carlos Siqueira, sobre as condutas de segurança que devem ser tomadas ao pedalar na rodovia e o Código de Trânsito Brasileiro. Em seguida, os ciclistas se deslocaram em conjunto até Parada Modelo, em Guapimirim, e retornaram a Magé, totalizando 30Km de pedalada. A ação beneficente também arrecadou alimentos não-perecíveis para doação.



“A Semana Nacional do Trânsito tem esse objetivo de sensibilizar pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas para promover um trânsito mais seguro. Estamos sempre promovendo essas ações para que essas pessoas respeitem as normas de circulação e conduta, e respeitem o Código Trânsito Brasileiro. Só assim vamos ter um trânsito mais seguro”, destacou Carlos Siqueira, supervisor de operações da PRF.

O secretário de Segurança Pública, Sargento Lopes, também falou sobre a importância da conscientização.

“Nossa guarda municipal também está fazendo ações sobre a Semana Nacional do Trânsito, porque é muito importante para o município o que está acontecendo aqui hoje. O povo de Magé merece um evento desse porte, reunindo centenas de ciclistas para a prática mais segura do esporte”, finalizou.