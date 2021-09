Ação do Governo Federal promete aperfeiçoar ações de combate a Covid-19. - Divulgação.

Ação do Governo Federal promete aperfeiçoar ações de combate a Covid-19.Divulgação.

Publicado 21/09/2021 19:35

Magé - O Ministério da Saúde está (MS) realizando em Magé, a PrevCov, uma das maiores pesquisas sobre a Covid-19 do mundo, que vai gerar um mapa detalhado da transmissão e comportamento da doença no Brasil, com o objetivo de ajudar e aperfeiçoar as ações de combate e prevenção.

“A PrevCov é um programa do Ministério da Saúde que tem a proposta de medir a quantidade de anticorpos da população, seja ela adquirida por intermédio de vacinação ou em contato direto com o vírus. O Vidalab é o laboratório que está prestando esse serviço na cidade, fazendo a coleta de sangue de maneira aleatória para que essa análise seja feita na cidade”, explica Daniel Martins, coordenador da Vigilância Epidemiológica.

A escolha das residências é feita pelo próprio MS responsável pela pesquisa e em Magé é realizada de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Para facilitar o trabalho da equipe, a Prefeitura está apoiando a ação disponibilizando Agentes Comunitários de Saúde para acompanhar o trabalho.

“Os agentes comunitários de Saúde vão começar acompanhar a equipe do laboratório Vitalab, para que as pessoas entendam que isso é uma parceria da Prefeitura com o MS. É uma atividade séria com resultados confiáveis e é importante que a população participe. Além disso, quem participou poderá acessar o resultado pela internet”, frisa a coordenadora de Atenção Básica, Cassandra Soares.