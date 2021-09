A Casa do Empreendedor de Magé fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. - Divulgação/Gilson Jr.

A Casa do Empreendedor de Magé fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 20/09/2021 19:11

Magé - A Secretaria de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda de Magé está com as inscrições abertas para palestra gratuita sobre habilidades ligadas ao comportamento, específica para mulheres empreendedoras, com tema: “Soft skills” na próxima quinta-feira (23), às 10h, na Casa do Empreendedor.

A Secretaria de Trabalho também tem agendada até novembro uma série de outras palestras, em parceria com o Sebrae, voltadas principalmente aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Com o tema “Como conquistar clientes com as mídias digitais”, a próxima palestra acontece dia 21 de outubro. Em 25 de novembro é a vez da palestra com tema “Neuromarketing”. Ambas as palestras serão ministradas por consultores do Sebrae e acontecerão também na Casa do Empreendedor, sempre às 10h.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do WhatsApp da Secretaria no telefone 21 96962-8462. As vagas são limitadas. A prefeitura ressalta que serão respeitados todos os protocolos sanitários para realização dos eventos, como uso obrigatório de máscara, medição de temperatura, dispenser com álcool em gel e distanciamento social. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.