Ministério da Saúde suspende vacinação de adolescentes sem comorbidades. Confira o calendário em Magé. - Reprodução.

Publicado 17/09/2021 11:59

Magé - Por decisão do Ministério da Saúde, a vacinação de adolescentes sem comorbidades está suspensa. A decisão foi orientada através de nota técnica da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19.

Permanece o atendimento aos adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente e com comorbidades. O documento ainda enumera justificativas técnicas para que o processo de vacinação atenda ao Programa Nacional de Imunização, já que este público apresenta evolução benigna nos casos da doença, a OMS não recomenda a vacinação de crianças e adolescentes, e ainda não estão definidos os benefícios de vacinar esse grupo.



Confira os grupos que serão vacinados nesta sexta até domingo:



Sexta (17/09) 1ª Dose: pessoas com 18 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes com bebês até 12 meses (com documento do bebê e laudo médico). USFs polos de vacinação das 9h às 14h, no Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.



1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos somente com comorbidades: com HIV, Síndrome de Down, em tratamento de câncer, transplantados, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto), anemia falciforme, diabetes tipo 01 (em uso de insulina), paciente renal crônico, hipertensos (grau 3), cardiopatas, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), obesidade mórbida, lesão de órgãos e deficiência permanente.



O atendimento acontece nas USFs polos de vacinação das 9h às 14h, no Centro de Imunização e Super Tenda das 8h às 16h.



2ª dose: para quem estiver no período indicado no comprovante de vacinação, nas USFs polos de vacinação das 9h às 14, no Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.



2ª dose antecipação AstraZeneca: quem tomou a 1ª dose há oito semanas ou mais, nas USFs polos de vacinação das 9h às 14h, no Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas.



2ª Dose Coronavac: somente no Centro de Imunização das 8h às 16h.



2ª Dose – Intercambialidade na vacinação da Covid-19: Gestantes, puérperas e pessoas com trombocitopenia com 18 anos ou mais que tomaram a 1ª dose de AstraZeneca e aceitam tomar a 2ª dose de outro laboratório. Centro de Imunização 8h às 16h.

3ª Dose (reforço) para idosos com 75 anos ou mais: USFs polos de vacinação das 9h às 14h, Centro de Imunização das 8h às 17h e Super Tenda 24 horas das 8h às 16h.



Sábado e domingo (17 e 18/09) na Super Tenda 24 horas*em Piabetá. Para os casos da vacina Pfizer o atendimento é das 8h às 16h.



1ª Dose: pessoas com 18 anos ou mais, gestantes, puérperas e lactantes com bebês até 12 meses (com documento do bebê e laudo médico).



1ª Dose para adolescentes de 12 a 17 anos somente com comorbidades: com HIV, Síndrome de Down, em tratamento de câncer, transplantados, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto), anemia falciforme, diabetes tipo 01 (em uso de insulina), paciente renal crônico, hipertensos (grau 3), cardiopatas, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), obesidade mórbida, lesão de órgãos e deficiência permanente.



2ª Dose: para quem estiver no período indicado no comprovante de vacinação.



2ª Dose antecipação AstraZeneca: quem tomou a 1ª dose há oito semanas ou mais



3ª Dose (reforço) para idosos com 75 anos ou mais.