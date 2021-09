Publicado 17/09/2021 10:55

Magé - A Enel Distribuição Rio irá realizar cinco feirões para renegociação e parcelamento de dívidas e atendimento ao cliente entre os meses de setembro e outubro. O primeiro deles acontece neste sábado (18/09), das 8h às 17h, nas lojas de Magé e São Gonçalo. O atendimento será realizado com horário marcado e os clientes interessados podem efetuar o agendamento por meio do site da empresa ( https://www.enel.com.br ), na própria loja ou por meio da Central de Relacionamento (0800 28 00 120). A Enel de Magé fica na Rua Coronel João Valério,721, Centro.

“Estamos sensíveis ao atual momento pelo qual passam muitas famílias, que tiveram sua renda reduzida em função da pandemia, e queremos facilitar a vida dos clientes, para que possam regularizar sua situação. Principalmente porque estamos próximos da chegada da época de altas temperaturas no Estado”, destaca a diretora de Mercado da Enel Distribuição Rio, Ana Teresa Raposo.

Nesta edição dos feirões, a Enel Distribuição Rio oferecerá diversas opções aos seus clientes para saldar as suas dívidas com a concessionária. Para as contas em atraso acima de 180 dias, os consumidores poderão obter um desconto de 40% sobre o valor da conta de energia inadimplente, parcelando a dívida em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas com somente 1% de juros de financiamento).

Clientes que já são cadastrados como baixa renda têm a opção de parcelar a sua dívida em até 15 vezes com isenção de encargos sobre atraso (Juros Mora, Multa e Correção Monetária), sendo uma entrada + 14 parcelas com somente 1% de juros de financiamento. Nesta modalidade, o desconto de 40% não é aplicado, somente a facilidade do parcelamento.

Todos os clientes da distribuidora, baixa renda ou não, podem obter parcelamento em até 12 vezes dos seus débitos, sendo uma entrada + 11 parcelas. Essa opção também não concede desconto no valor da dívida.

Todos os valores podem ser pagos na própria conta de luz. Vale lembrar que os clientes que se cadastrarem como baixa renda durante os feirões só terão os benefícios do governo federal nas faturas futuras, a partir do momento do cadastro inicial. Os valores em aberto seguirão com as condições da oferta mencionada.



Troca de lâmpadas e dicas de economia de energia

Os clientes que realizarem negociação de parcelamento durante os feirões poderão participar também de palestras do Enel Compartilha Consumo Consciente com dicas de consumo de energia. Também poderão trocar até duas lâmpadas incandescentes pelo modelo LED, que são 80% mais econômicas e possuem uma vida útil de 25 mil horas.



Canais digitais

A negociação também pode ser feita por meio dos canais digitais de atendimento: Portal de Negociação ( https://www.enel.com.br/pt/Para_Voce/negocie_sua_divida.html ), Aplicativo Enel Rio (disponível para iOS e Android) ou Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Todos os colaboradores da Enel Distribuição Rio envolvidos na ação seguirão os protocolos de higiene e segurança para prevenção à COVID-19, como o uso de máscaras, luvas, álcool em gel e medição de temperatura.