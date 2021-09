Magé sai da bandeira vermelha e avança para bandeira laranja. Prefeitura alerta para que população continue respeitando os protocolos sanitários vigentes - Divulgação.

Publicado 17/09/2021 11:26

Magé - A 47ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (10) pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o estado do Rio de Janeiro teve redução de 27% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e de 13% no número de óbitos provocados pela doença. Magé, que pertence à Região Metropolitana l, onde está concentrada a maior parte da população e das unidades de saúde da rede SUS, retornou ao risco moderado (bandeira laranja) após cinco edições do levantamento.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta manhã, o novo boletim epidemiológico aponta 32 novos casos confirmados, 11.240 recuperados e quatro óbitos. O município já vacinou 210.473 pessoas.



Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada localidade.



“Nós creditamos este resultado positivo a, principalmente, dois fatores. O primeiro é o avanço da vacinação. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 80% de toda população com a primeira dose aplicada e 40% com o esquema vacinal completo. Outro ponto a ser considerado é o monitoramento da pandemia através de pesquisas, sequenciamentos e levantamentos, que fazemos rotineiramente. Os indicadores apontam evolução geral “, analisa o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.