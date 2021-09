Guarda municipal de Magé recebe GM do Rio de Janeiro para capacitação. - Divulgação.

Publicado 17/09/2021 12:36

Magé - Cerca de 30 agentes da Guarda Civil Municipal de Magé, agentes e controladores de trânsito participaram, no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, de uma capacitação com representantes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. O efetivo passou por um dia de instruções sobre técnicas de abordagem, imobilização, condução de detidos e controle de distúrbios em grandes eventos.



“A capacitação é de extrema relevância para o trabalho nas ruas, fazendo com que os agentes de Segurança Pública fiquem preparados para situações atípicas nas operações diárias, com respeito ao cidadão de bem, garantindo proteção à vida do agente e da população. Foi a primeira vez que tivemos uma orientação desse tipo em Magé”, conta o comandante da Guarda Civil de Magé, Valter Figueiredo Castelo.



A Guarda Municipal do Rio fundou a academia de formação de guardas em 2004 e deu um passo pioneiro, sendo a única entre todas as instituições desarmadas existentes no Brasil a ter o seu próprio Centro de Formação e Treinamento.



“Os instrutores da academia são altamente qualificados e fazer essa parceria é muito importante para a guarda de Magé. Aprendemos diversas técnicas como: algemação, condução, defesa pessoal e até mesmo uso de armas não-letais”, detalha o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sargento Lopes.

Para entrar em contato com a Guarda Municipal de Magé ligue (21)99537-8068.