Magé recebe certificado com valor de outorga do leilão da Cedae

Município faz parte do bloco 1 da concessão com outros 17 municípios do estado e 18 bairros da capital. Serviços de água e saneamento serão realizados pela empresa Águas do Rio.

Publicado 16/09/2021 14:48 | Atualizado há 19 horas