Supermercado oferece mais de 70 vagas através dos postos Sine em Magé. - Divulgação/Lucas Santos.

Supermercado oferece mais de 70 vagas através dos postos Sine em Magé.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 20/09/2021 19:51

Magé - O supermercado Rio Sul está oferecendo 76 vagas de emprego para a unidade que a empresa vai inaugurar em Piabetá, Magé, em novembro. Os interessados (de ambos os sexos) devem procurar um dos dois postos do Sine administrados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda para se candidatar às vagas. É preciso apresentar currículo, Carteira de Trabalho (física ou digital), Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.

A maioria das vagas são para quem tem ensino fundamental completo, como as de repositor (20 vagas), açougueiro (15), balconista de laticínios (10), salgador (4), deposista (4) e auxiliar de Serviços Gerais (3). Para quem tem ensino médio completo, há 20 vagas para operador de caixa. Todos os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter experiência. Informações sobre salários e/ou benefícios serão fornecidas pela empresa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, os candidatos às vagas vão receber do Sine uma carta de apresentação e um treinamento básico de como se portar na entrevista com a empresa.

“Vencemos todos os desafios impostos desde o início do governo e já podemos contabilizar cerca de 200 vagas de emprego intermediadas pelo Sine junto às empresas de Magé. Aproveitamos assim para informar que os postos do Sine estão à disposição dos empresários para cadastrar gratuitamente novas vagas e recrutar os trabalhadores”, disse o secretário Fernando Cozzolino.

Endereços – O Sine do Centro funciona na Avenida Simão da Motta, s/nº (ao lado dos Correios) e de Piabetá no Gabinete do Povo (Rua Caioaba s/nº – ao lado do DPO). Ambos os postos atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações no WhatsApp da Secretaria de Trabalho (21) 96962-8462).