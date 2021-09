Polícia Militar prende homem com moto roubada no bairro Parque Maitá em Magé. - Divulgação/PM RJ

Publicado 17/09/2021 15:06

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quinta-feira (16), um homem com uma moto roubada, no bairro Parque Maitá, em Magé.



Segundo os policiais, ele foi abordado na tarde de ontem em atitude suspeita e após verificarem a placa da motocicleta Honda modelo PCX, descobriram que não estava relacionada ao número do chassi e que o veículo era produto de roubo. A ocorrência foi encaminhada à 60ª D.P onde o criminoso foi autuado por receptação.



