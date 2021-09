O posto do Detran de Magé fica na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro. - Divulgação

Publicado 22/09/2021 14:00

Magé - Neste sábado (25/09), o Detran.RJ vai oferecer mais um dia de atendimento para quem precisa realizar os serviços do órgão. Cerca de 4 mil vagas serão ofertadas para habilitação e veículos. Excepcionalmente, neste dia, o serviço de identificação civil será apenas para quem vai realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médico), vestibulares ou exames como os dos Colégio Militar e Pedro II.



O mutirão exclusivo para os estudantes será realizado em mais de 100 postos de identificação civil do Detran no Estado do Rio - exceto as unidades do Rio Poupa Tempo. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Quem não conseguir ser atendido no dia ganhará uma nova senha para ser atendido, também sem agendamento prévio, durante a semana. Serão oferecidos a primeira e a segunda vias da identidade. Para ser atendido, o estudante precisará apresentar o comprovante de inscrição dos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para os solteiros) ou de casamento.O posto do Detran de Magé fica na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro.



“Vamos oferecer um serviço especial de emissão de identidade para os estudantes que precisam do documento para realizar a prova do Enem e demais vestibulares. Além disso, faremos nosso 42º mutirão de atendimento para atender usuários com serviços de veículos e habilitação”, explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Para quem precisa realizar os serviços de habilitação, será necessário agendamento prévio, através do site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo telatendimento, nos números, (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042. As vagas foram abertas nesta quarta (22).



Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, também serão disponibilizados no posto do Detran de Magé.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.