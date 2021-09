Magé realiza obras para controlar alagamentos. - Divulgação.

Publicado 23/09/2021 21:43

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Infraestrutura está realizando obras de drenagem para solucionar assoreamentos e alagamentos em alguns pontos da cidade. A Rua Adam Blumer, no 1º distrito, está recebendo uma nova rede de drenagem com galerias maiores e manilhas de 600mm. No 6º distrito, a Rua Projetada A também foi desassoreada e pavimentada.



“No final do ano passado, Magé sofreu muito com as chuvas, diversos pontos da cidade ficaram alagados e moradores perderam utensílios domésticos. Então decidimos trabalhar nessa questão na drenagem de esgoto com um novo manilhamento porque muitos já estavam assoreados. Essas duas obras visam acabar com esses alagamentos, principalmente no Centro de Magé que quando chovia ficava praticamente inundado”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



Morador do Centro de Magé há 38 anos, o aposentado José Francisco Carvalho falou sobre a expectativa pelo fim dos alagamentos. “Eu acredito que realmente deve melhorar. Há quase 40 anos que eu moro aqui, já passei por várias enchentes de entrar água até na minha garagem e eu acredito que agora consiga dar vazão nessa água que vem”, contou.

O prefeito Renato Cozzolino vistou nesta quinta-feira (22), as ruas que estão recebendo nova rede de drenagem, desassoreadas e pavimentadas. Divulgação.

