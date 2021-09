Homem que tentou matar esposa é preso em Magé. - Reprodução.

Publicado 24/09/2021 08:39 | Atualizado 24/09/2021 08:40

Magé - Um homem de 73 anos que tentou assassinar a esposa com marteladas foi preso nesta quarta-feira (22) em Magé, na Baixada Fluminense. O crime foi cometido na frente do filho de quatro anos do casal, no último dia 08/09.



De acordo com o delegado Ângelo Lages, da 66ª DP de Piabetá, a vítima já havia saído de casa devido às agressões constantes que sofria. No entanto, retornou à residência para pegar documentos dos filhos e acabou sofrendo com a violência mais uma vez. Após ameaçar a mulher, o agressor utilizou um martelo para golpeá-la. Um irmão da vítima que mora no mesmo terreno da casa onde ocorreu o crime ouviu a confusão e interviu. Ele levou a irmã ao hospital e o agressor fugiu. O criminoso foi encontrado ainda em Magé e detido pelos policiais. Ele irá responder por tentativa de feminicídio.

No combate a violência contra a mulher, Magé conta com o CREAS, a Coordenadoria da Mulher, o Conselho dos Direitos da Mulher e a Patrulha Maria da Penha, no 34º BPM, ambos com suporte no sistema de garantias dos direitos da mulher em Magé.



Números – Segundo o Instituto Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8%. O perfil da vítima que mais sofre violência são mulheres divorciadas ou separadas 35%, pretas 28,30% de 16 a 24 anos 35,20%.

Denúncia



A própria mulher ou parente da vítima pode fazer a denúncia pelo telefone 180. A denúncia é anônima, não precisa se identificar e todo sistema de garantia de direitos é acionado nesse momento.