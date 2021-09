Magé tem novo calendário da dose de reforço para idosos. - Divulgação.

Magé tem novo calendário da dose de reforço para idosos.Divulgação.

Publicado 23/09/2021 22:21

Magé segue aplicando a dose de reforço para idosos com 70 anos ou mais e a partir do dia 30 de setembro, a vacinação avança a partir dos 69 anos e cai de acordo com o novo calendário criado pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A partir do dia 30 de setembro, avançamos na dose de reforço para idosos que só pode ser feita após cinco meses da segunda dose. Além disso, é necessária a comprovação das duas doses de CoronaVac feitas no município e comprovante de residência”, explica o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.

A vacinação é feita nas USFs polo que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 14h e no Centro de Imunização, das 8h às 16h. Já na Super Tenda, em Piabetá, a vacinação ocorre todos os dias das 8h às 16h.

Confira o calendário da dose de reforço para idosos:

69 anos ou mais - 30/09

68 anos ou mais - 04/10

67 anos ou mais - 06/10

66 anos ou mais - 11/10

65 anos ou mais - 13/10.

Unidades de vacinação de Magé:

Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá);

Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé)

USF Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº)

USF Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia)

USF Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº)

USF Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150)

USF Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí)

USF Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº)

USF Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº)

USF Buraco da Onça ( Avenida Roberto Silveira, 560)

USF Guarani I (Rua Janete, 08 – Piabetá)

USF Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº)

USF Pau Grande (Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº)

USF Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178)

USF Serrana I (Rua do Sapateiro, s/nº).