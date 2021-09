O prefeito Renato Cozzolino almoçou na Escola Municipal Desembargador Oswaldo Portella e conheceu o novo cardápio da rede. - Divulgação.

Publicado 23/09/2021 20:17 | Atualizado 23/09/2021 22:16

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) reformulou o cardápio de alimentação das 105 unidades escolares da cidade. Segundo o executivo municipal, o objetivo é tornar as refeições mais saudáveis e nutritivas sem perder sabor, e tornar a Educação municipal referência no Estado em todos os quesitos, inclusive, na merenda escolar.



O prefeito Renato Cozzolino almoçou na Escola Municipal Desembargador Oswaldo Portella e conheceu o novo cardápio da rede. “A merenda sempre foi minha preocupação, porque ela é muito importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. Estou muito feliz e satisfeito em saber que a qualidade da comida em todas as escolas da rede municipal é excelente. Sempre visito as escolas, pergunto aos alunos, as cozinheiras e provo também. Nossos estudantes gostam muito do que é servido tanto a proteína quanto o arroz e feijão. Me sinto honrado em oferecer isso para eles”, disse o prefeito.



De acordo com a nova resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), as escolas precisam trabalhar com alimentos mais saudáveis e isentos de corantes e conservantes. “Hoje estamos trabalhando com um cardápio de baixo teor de açúcar e sem conservantes. Por exemplo, agora trabalhamos com a polpa da fruta, sem refrescos e sucos industrializados, tudo in natura para que os nossos alunos tenham uma alimentação mais saudável e nutritiva”, explica a nutricionista do Departamento de Nutrição, Paola Alcântara.



São 33 mil refeições servidas diariamente, sendo duas por turno. Todo o controle de qualidade dos alimentos é feito pelo Departamento de Nutrição da SMEC, que cumpre todas as exigências do PNAE.



“Nós temos a felicidade de poder ter um quadro de nutricionistas completo, além do que é exigido pelo PNAE. Existe também uma exigência de profissionais de acordo com o número de escolas e creches e está tudo completo. Nenhum município do Estado tem esse trabalho que temos em Magé. Nossos nutricionistas estão diariamente na escola acompanhando de perto desde a escolha, a chegada, a conservação e a preparação dos alimentos. O sonho de todos é ter uma alimentação saudável e a escola pública municipal de Magé consegue levar isso para o prato dos alunos”, ressalta a secretária da Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

