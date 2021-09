Magé realiza "Dia D de Discussão" para implantar novo currículo da rede de ensino. - Divulgação.

Magé realiza "Dia D de Discussão" para implantar novo currículo da rede de ensino.Divulgação.

Publicado 23/09/2021 07:57 | Atualizado 23/09/2021 21:58

Magé - A Prefeitura de Magé realizou nos dias 21 e 22 de setembro, o Dia D de Discussão, para a construção do documento orientador curricular municipal que é a base da construção de uma educação pública de qualidade. Todas as 105 unidades escolares, tanto escolas quanto creches, participaram da discussão coletiva que envolveu os especialistas em educação e professores de diferentes disciplinas.



“A rede municipal precisa ter seu documento orientador curricular que é de fato o currículo da rede. Ele não pode ser feito somente pela Secretaria de Educação, mas construído democraticamente nas escolas por isso estamos fazendo esse movimento. Estamos discutindo com especialistas e professores de cada unidade, em seguida os representantes vão passar as ideias para a Secretaria, que vai fazer o alinhamento e criar o documento da rede”, explica a diretora do Departamento de Ensino, Maria Rita Luzório.



Segundo a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, o currículo precisa contemplar as diretrizes nacionais e atender as especificidades locais do município de Magé.



“É importante destacar que esta discussão precisa estar em diálogo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), porque ela define o que todos os alunos têm o direito de aprender nas escolas brasileiras. Porém, é necessário compreender a importância da valorização de questões que fazem parte da cultura e identidade dos alunos da nossa cidade”, detalha Sandra.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, quando a atual gestão assumiu o município não encontrou nenhum registro desse documento orientador.



“Não encontramos nenhuma documentação que trouxesse para nós um respaldo em relação ao registro dessa discussão. Nós produzimos o material no início do ano e mandamos para a escola se basear. Esse orientador está sendo trabalhando durante esse ano de 2021, mas necessitando de ajustes para que o orientador se torne um documento de fato”, finaliza a diretora.