Empresa de instalação de gás veicular é interditada em Magé. - Divulgação.

Publicado 24/09/2021 19:06

Magé - O Procon Estadual do Rio de Janeiro realizou na última quinta-feira (23) em Magé uma operação de fiscalização em instaladoras de GNV e lojas automotivas. A ação teve o apoio do Procon Magé que juntos interditaram uma empresa, em Piabetá, que fazia a instalação do kit gás sem autorização, já que o local não possuía o Certificado de Registro de Instalador (CRI) emitido pelo INMETRO.

“Participamos de uma operação do Procon RJ ontem. Eles visitaram 13 municípios do estado após receberem denúncias de consumidores e Magé foi um deles, com a fiscalização de duas empresas: uma foi interditada por falta do certificado de registro instalador, outra estava funcionando em perfeito estado e a terceira denúncia não procedia”, explica Renata Meirelles, coordenadora do Procon Magé.

A loja interditada na Rua Guarani está impedida de realizar qualquer tipo de atividade relacionada à manutenção ou instalação de GNV, até que a situação seja regularizada e comprovada junto ao órgão.

No total, o Procon Estadual vistoriou 33 estabelecimentos localizados em 13 municípios do estado, nas Regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos e também no Centro-Sul, Norte e Baixada Fluminense. A ação foi em conjunto com a Secretaria de Fazenda e a Polícia Civil, através da Delegacia de Defraudações.