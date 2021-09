Polícia Civil realiza operação contra ladrões e receptadores de celular em Magé e outros municípios da Baixada Fluminense. - Divulgação.

Polícia Civil realiza operação contra ladrões e receptadores de celular em Magé e outros municípios da Baixada Fluminense.Divulgação.

Publicado 24/09/2021 16:02 | Atualizado 24/09/2021 19:17

Magé - Agentes das delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) realizaram, nesta semana, a Operação Captura II, contra ladrões e receptadores, em especial, de telefones celulares. A ação ocorreu em paralelo com a campanha de conscientização sobre o risco de se adquirir aparelhos que foram roubados ou furtados. Ao todo, 48 pessoas foram presas, sendo 29 em flagrante e 19 em cumprimento a mandados de prisão.

Participaram da operação agentes das delegacias da Baixada Fluminense: 48ª DP (Seropédica), 50ª DP (Itaguaí), 51ª DP (Paracambi), 52ª DP (Nova Iguaçu), 53ª DP (Mesquita), 54ª DP (Belford Roxo), 55ª DP (Queimados), 56ª DP (Comendador Soares), 57ª DP (Nilópolis), 58ª DP (Posse), 59ª DP (Duque de Caxias), 60ª DP (Campos Elíseos), 61ª DP (Xerém), 62ª DP (Imbariê), 63ª DP (Japeri), 64ª DP (Vilar dos Teles), 65ª DP (Magé), 66ª DP (Piabetá) e 67ª DP (Guapimirim).

O objetivo das iniciativas do DGPB é evitar que vidas sejam postas em risco para que bandidos possam alimentar uma cadeia criminosa. Além disso, mesmo que sem saber, a pessoa que compra um produto roubado está cometendo o crime de receptação, com pena de até oito anos de reclusão.

O DGPB alerta que quem compra um celular sem nota fiscal ou de origem duvidosa está, indiretamente, contribuindo para o incentivo de diversos crimes graves, como roubo, furto, latrocínio e homicídios.

A campanha contra receptação começou no início de setembro. Uma parceria com o TransÔnibus, sindicato que abrange empresas de ônibus de nove municípios da Baixada Fluminense, permitiu a divulgação em cerca de 200 coletivos de material que alerta para o risco de comprar produtos roubados. Mais recentemente, as mensagens foram fixadas em outros ambientes, como casas lotéricas, redes de lojas e edifícios da administração municipal.