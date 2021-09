Prefeitura de Magé forma crianças e adolescentes em agentes mirins da Defesa Civil. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 26/09/2021 20:03

Magé - Depois de um mês de muito treinamento e aprendizagem, 73 crianças e adolescentes que participaram da primeira turma do “Projeto Defesinha” receberam o certificado de conclusão em cerimônia realizada neste sábado (25) no poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso.

“A melhor forma de mudar o mundo é pela Educação e nós temos que fazer com que as crianças interajam conosco e levem para suas casas o que é o trabalho da Defesa Civil. A maioria das pessoas que participaram do nosso projeto mora em áreas de encosta ou próximo a rios e montanhas. Com o conhecimento que passamos, eles vão poder ajudar lá na frente os pais e a sua comunidade sobre o que fazer no período de risco. Eles não vão atuar, mas vão saber explicar como agir no momento”, conta o secretário de Proteção e Defesa Civil, José Amaral.

Durante todo o mês de setembro, os pequenos mageenses tiveram a oportunidade de conhecer a história da Defesa Civil e participar de atividades físicas, ordem unida, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos. Além de uma visita no 2º GSFMA - Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé.

Andrew Gustavo de Souza, tem 15 anos e mora em Piabetá. Para ele, o curso trouxe motivação para entrar na carreira militar. “Eu aprendi muitas coisas. Conheci mais sobre o meu Estado, a Polícia, o Corpo de Bombeiros e é claro sobre a Defesa Civil. Pensei que quase ninguém fosse se inscrever, mas a turma começou a crescer. Conheci novos amigos e isso me incentivou a entrar nas Forças Armadas, porque já era um desejo e depois de hoje tenho certeza que é isso que quero”, afirma.

A vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, esteve na cerimônia acompanhada dos secretários de Comunicação e Saúde, Bruno Lourenço e Larissa Storte. Ela destacou a importância de capacitar as crianças.

“Nosso governo se preocupa em não só capacitar os adultos, mas as nossas crianças que são o futuro da nossa cidade. Um curso como esse incentiva ao militarismo, ao trabalho comunitário e quem sabe no futuro entrar na Defesa Civil. Estamos cuidando do mageense com muito amor e oferecendo capacitações. Assim será durante toda nossa gestão”, garante Jamille.

Segundo o secretário de Proteção e Defesa Civil, o projeto não vai parar e em breve uma nova turma será formada.

“Começamos com 40 crianças e encerramos a primeira turma com mais de 70 alunos. Foi um mês de trabalho aos sábados e vamos estender esse projeto, porque teve um muito retorno. Em breve vamos abrir as inscrições e quem se interessar é só ficar atento às redes sociais da Prefeitura”, finaliza José Amaral.