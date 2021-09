Magé tem novo calendário da dose de reforço para idosos. - Divulgação.

Publicado 29/09/2021 14:00

Magé segue aplicando a dose de reforço para idosos. Nesta quinta-feira (30/09) é a vez daqueles com 69 anos ou mais.

“Avançamos na dose de reforço para idosos que só pode ser feita após cinco meses da segunda dose. Além disso, é necessária a comprovação das duas doses de CoronaVac feitas no município e comprovante de residência”, explica o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.

A vacinação é feita nas USFs polo que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 14h e no Centro de Imunização, das 8h às 16h. Já na Super Tenda, em Piabetá, a vacinação ocorre todos os dias das 8h às 16h.

Confira o calendário da dose de reforço para idosos:

68 anos ou mais - 04/10

67 anos ou mais - 06/10

66 anos ou mais - 11/10

65 anos ou mais - 13/10.

Unidades de vacinação de Magé:

Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá);

Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé)

USF Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº)

USF Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia)

USF Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº)

USF Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150)

USF Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí)

USF Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº)

USF Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº)

USF Buraco da Onça ( Avenida Roberto Silveira, 560)

USF Guarani I (Rua Janete, 08 – Piabetá)

USF Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº)

USF Pau Grande (Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº)

USF Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178)

USF Serrana I (Rua do Sapateiro, s/nº).