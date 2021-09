Setembro Amarelo: Magé adere campanha contra o suicídio. - Divulgação.

Setembro Amarelo: Magé adere campanha contra o suicídio.Divulgação.

Publicado 28/09/2021 08:00 | Atualizado 28/09/2021 20:21

Magé - Para marcar o mês de conscientização contra o suicídio, a Prefeitura Municipal de Magé aderiu à campanha Setembro Amarelo e foi para rua conversar com a população sobre os serviços oferecidos pela rede de saúde municipal. A caminhada partiu do Complexo de Saúde Mental em Flexeiras e foi até o Morro do Bonfim, ambos no primeiro distrito, passando pelo comércio e orientando a população a prestar atenção e entender que “suicídio não é drama”, frase do panfleto entregue pelos agentes.

“Devemos falar sobre saúde mental todos os meses do ano. Vários hábitos ajudam, como manter amizades, conversar com as pessoas próximas, fazer exercícios físicos e se alimentar bem. Sabemos que estamos em um momento de pandemia critico para todo mundo, mas é importante manter o foco e evitar algumas notícias ruins”, aconselha a coordenadora técnica do Centro de Atenção Psicossocial, Gabriele Ribeiro.

De acordo com a OMS, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão ou ansiedade no mundo e o Brasil é o oitavo entre os países com maior número de suicídios. Uma consulta de psicoterapia custa, em média, de R$ 100 a R$ 150, segundo o Conselho Federal de Psicologia, por isso, a secretária de Saúde, Larissa Storte, afirma ser importante oferecer esse serviço gratuito.

“Quem necessitar, basta ir à USF mais próxima da sua residência, onde está cadastrado, passar pela avaliação do clínico e expressar a vontade de fazer parte do grupo do Caps ou de passar pelo serviço de psicologia para uma ajuda”, explica Larissa. Todos os endereços das USFs se encontram no site mage.rj.gov.br.