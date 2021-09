Mapa de Risco Covid-19: Magé segue com baixo risco de transmissão da doença. - Divulgação.

Publicado 26/09/2021 20:35

Magé - A 49ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, aponta redução de 34% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 30% no número de óbitos provocados pela doença. Com isso, o estado do Rio de Janeiro permanece, pela quarta semana consecutiva, com a classificação geral de baixo risco (bandeira amarela). Magé, que faz parte da Região Metropolitana l, retornou à bandeira amarela após sete meses.

Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta manhã, o novo boletim epidemiológico aponta 16 novos casos confirmados, 11.312 recuperados e nenhum óbito. O município já vacinou 222.454 pessoas.

"Esses números, apesar da circulação da variante Delta no Rio de Janeiro, são um reflexo do avanço na vacinação. Estamos vendo uma redução do número de internações, casos graves e óbitos. Os indicadores precoces, como atendimentos em UPAs, solicitações de leitos e taxa de ocupação nos apontam um cenário epidemiológico que traz esperança de estarmos caminhando para o retorno à normalidade", avalia o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).