Além do prefeito de Magé, participarão da rodada de entrevistas os prefeitos: Dr João (São João de Meriti), Washington Reis (Duque de Caxias) e Marina Rocha (Guapimirim). - Divulgação / Estúdio B.

Publicado 27/09/2021 11:05

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, participa nesta terça-feira (28/09), a partir das 19h, do canal da internet, Estúdio B, que costuma abrir espaço para a política do Estado do Rio de Janeiro, com sua rodada de entrevistas ao vivo com os prefeitos da Baixada Fluminense. Os mageenses poderão enviar perguntas para o prefeito, através da página oficial do programa no Facebook: (https://web.facebook.com/estudiobcentral/?ref=page_internal)

“O Estúdio B, com mais esse passo, se firma de vez como um dos maiores e mais democráticos canais de discussão política do nosso estado, especialmente da Baixada. Será mais uma oportunidade para a população se aprofundar sobre temas importantes, como saúde, educação e transportes”, explica o jornalista Marlon Brum, organizador e mediador do encontro com os prefeitos.

De acordo com Marlom, para quem está habituado a acompanhar os debates realizados pelo Estúdio B, dessa vez o formato será um pouco diferente. Ele explica que por contar com prefeitos já eleitos e no exercício do mandato, a tendência é que haja agora uma prestação de contas à população e não só apresentação de planos para o futuro.

“A proposta é de um encontro mais informal, leve, no qual os governantes coloquem suas propostas e conversem entre si, troquem experiências”, explica Marlon Brum, para quem o encontro poderá servir ainda para aproximar os mandatários da população.