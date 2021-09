Município passa por intervenções de melhorias na infraestrutura em todos os distritos. - Divulgação.

Publicado 28/09/2021 20:32

Magé - A Prefeitura de Magé segue realizando obras de drenagem para solucionar assoreamentos e alagamentos em alguns pontos da cidade. No bairro Barro Vermelho, em Suruí, as ruas Benjamin Constant e Marechal Rondon já foram finalizadas e agora o trabalho da Secretaria de Infraestrutura segue pela Rua Alfredo Brusque.

Uma nova rede de saneamento básico está sendo instalada com recolocação de manilhas, caixas de passagem para diminuir o assoreamento, e sumidouro. Meio-fios também estão sendo colocados em preparação para receber o asfalto. “Por ser uma área que sofre a maré e próxima à Baía, estamos aumentando a rede de drenagem para evitar que essas ruas sofram com alagamentos, problema recorrente há muitos anos. Temos certeza que isso será resolvido com a conclusão das obras”, explicou o coordenador de Infraestrutura do 4º distrito, João Pedro dos Santos.

Dona Juraci Bicalho mora no bairro há 30 anos e possui um comércio no local. Ela falou sobre a expectativa pela realização da obra. “Toda a comunidade está muito feliz com essa obra. Nós nem esperávamos mais por esse trabalho, então só temos a agradecer porque nosso bairro precisava. É uma área muito carente e estamos vendo progresso”, disse.