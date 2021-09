A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara de Vereadores. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 29/09/2021 18:38

Magé - Magé já tem um acumulado de 231.255 cadastros novos no Serviço de Atenção Básica de Saúde em 2021, sendo 129.231 usuários registrados somente no último quadrimestre. Os dados, divulgados na audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, fazem de Magé a cidade que mais realizou novos cadastros na Baixada Fluminense em 2021, tornando-se assim referência na região em relação à ampliação do alcance da rede pública de saúde.

A audiência pública foi realizada nesta segunda-feira (27/09), no plenário da Câmara de Vereadores, e presidida pela secretária de Saúde, Larissa Storte. O evento contou ainda com a presença de integrantes da Comissão de Saúde do Legislativo e do Conselho Municipal de Saúde, com transmissão ao vivo e na íntegra pelo canal da Prefeitura de Magé no YouTube.

Ainda de acordo com o relatório da Secretaria Municipal de Saúde, Magé utilizou 17,84% de seus recursos próprios na área de saúde no último quadrimestre (o mínimo exigido por lei é 15%). O município realizou também 320.805 atendimentos em seus dois Hospitais Municipais (Magé e Maternidade de Piabetá) e 34.421 atendimentos nos seus três Centros de Especialidades (Magé, Mauá e Raiz da Serra). Neste período também foram abertas três novas Unidades de Saúde da Família (USFs): Parque Paranhos, Ponte Preta e Capela e a Super Tenda de vacinação contra a Covid-19, que funciona 24 horas em Piabetá.

No atendimento ambulatorial no Centro de Imagens de Piabetá, inaugurado no início do último quadrimestre, a prefeitura destacou a realização de 6.487 ultrassonografias, 4.446 tomografias e 1.179 radiografias. O relatório apresentou ainda um total de 15.396 exames diversos realizados através da Secretaria de Saúde no período.

“Os números mostram o quanto a gestão do prefeito Renato Cozzolino prioriza a melhoria da rede municipal de saúde pública, com a reabertura de USFs e ampliação do atendimento com o novo Centro de Imagens e a Super Tenda de vacinação contra a Covid. Vamos seguir trabalhando para oferecer cada vez mais um serviço de qualidade como a população precisa e merece”, disse a secretária Larissa Storte.