O time do Vila Atlético Clube terminou o torneio invicto e levou os troféus de Artilheiro do Campeonato e Defesa Menos Vazada. Com dois gols, a equipe venceu o Barbuda Esporte Clube, que não marcou na partida.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 05/10/2021 12:12

Magé - O Campeonato Maggense de Futebol chegou ao fim neste domingo (03), depois de quase três meses. Com uma partida emocionante, o Vila Atlético Clube levou a melhor e venceu o Barbuda Esporte Clube por 2 x 0. Com gols de Darlan e Muchilin, a equipe de Raiz da Serra, que terminou o torneio invicta, mostrou superioridade técnica e acabou levando o título para casa. Quem entregou o prêmio aos jogadores foi o secretário Municipal de Governo, Vinícius Cozzolino, que compareceu ao Estádio Central de Pau Grande. “Pela primeira vez, todos os times do campeonato tiveram suporte da Prefeitura, com o custeio de material e de transporte, o apoio logístico e muito mais. Somos um governo que acredita que o esporte transforma vidas”, disse.

O campeonato, organizado pela Liga Mageense de Desportos, contou com 15 times. A primeira partida deste ano ocorreu em 11 de julho. “Espero que possamos estar mais envolvidos no próximo ano, pois se trata de uma festa que une a população”, comentou o secretário de Esportes, Geilton Câmara. Ele destacou a qualidade técnica dos times e dos atletas envolvidos. “Tem muito jogador bom atuando por aqui. Alguns já estão até jogando como profissionais em times maiores. No time campeão, o Vila, o lateral esquerdo e o atacante são excelentes. Um deles também defende o Nova Iguaçu”, disse Geilton. O secretário agradeceu a contribuição das secretarias de Segurança e de Comunicação e Eventos para o sucesso da final.

Sinalizadores, bandeiras, batucada e muita fumaça colorida ditaram o ritmo da última partida do campeonato em Pau Grande. As torcidas do Vila e do Barbuda também duelaram no quesito animação e deram um show à parte. A euforia dos torcedores contagiou os jogadores que deram o máximo de si. Esforço que também valeu ao Vila os troféus de Artilheiro do Campeonato para Renan, com seis gols, e Defesa Menos Vazada, tendo levado apenas dois gols no torneio. No próximo domingo (10/10), será a vez da final da Magé Champions League, com outra disputa de tirar o fôlego: Comendador Reis x Força União.