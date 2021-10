Aulas de zumba, tae bo, dança de salão e fitdance foram oferecidas durante todo o dia em Magé. - Divulgação.

Publicado 04/10/2021 13:19 | Atualizado 04/10/2021 16:00

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé promoveu diversas atividades em comemoração ao Dia Internacional do Idoso na última sexta-feira (1/10). Durante a manhã, além das aulas de zumba, tae bo, dança de salão e fitdance, a Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade ofereceu um mesa de café da manhã para os alunos no Poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso. No período da tarde, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizou uma campanha de conscientização e atendimento aos idosos no calçadão de Magé (1º distrito).



“A terceira idade é um grupo que merece uma atenção especial. É muito bom trabalhar com eles. Durante a pandemia muitos adoeceram e sentiram falta dos exercícios nos Ginásios Poliesportivos. Nosso objetivo como secretaria é dar assistência, entretenimento e trabalhar com saúde e prevenção de doenças físicas e mentais”, comentou o Secretário da pasta, Geilton Camara Lima



No calçadão, ação ficou por conta do Conselho Municipal de Direitos, Defesa e Proteção do Idoso e da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Os agentes entregaram panfletos e atenderam os idosos com equipe do CREAS, com aferição de pressão arterial e glicose através do programa Consultório na Rua.



“É um dia muito importante e nós da Assistência Social estamos diretamente ligados aos direitos sociais da pessoa idosa, e trabalhamos para garantir ao máximo o direito do idoso com acesso a todas as políticas públicas com o Conselho do Idoso tratando essas pessoas de forma digna. Queremos dar à terceira idade a importância que ela tem na sociedade. O idoso tem que ser tratado com todo o respeito e seguridade”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, que relembrou a recente inauguração da ILPI que oferece vagas para idosos que não tem mais vínculos familiares.

Serviços de saúde foram oferecidos durante todo o dia no primeiro distrito de Magé. Divulgação.