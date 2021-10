Cidade é a única do estado do Rio de Janeiro com PAV da Receita. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 01/10/2021 19:28

Magé - Inaugurado há dois meses, o Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal no Gabinete do Povo já realizou quase 600 atendimentos. A estrutura, ligada à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, realiza todos os tipos de serviços para pessoas físicas e jurídicas, com exceção de entrega de declaração do Imposto de Renda. Magé é a única cidade do estado do Rio de Janeiro que conta com um PAV da Receita.

De acordo com o coordenador do Gabinete do Povo, Luiz Henrique Gonçalves, a interligação dos serviços do PAV com os do Sine e o MEI já existentes no local é uma das principais vantagens para os usuários.

“Pessoas com dificuldade de acertar o CPF, podem fazer aqui no PAV e dar entrada no seguro-desemprego, por exemplo. No caso do MEI, vencido o DARF, a segunda via só pode ser retirada através da Receita, o que neste caso também é possível no nosso Ponto Virtual”, explicou o coordenador informando que esta estrutura do Gabinete do Povo pesou para a escolha da instalação do ponto em Magé.

Já uma das atendentes do PAV, Jéssica Marcelino, ressalta o porquê do atendimento virtual.“Não temos acesso diretamente ao sistema da Receita, no entanto, digitalizamos os documentos dos contribuintes, abrimos um processo eletrônico e encaminhamos para o órgão federal e assim, em dois a três dias, damos a resposta para a solicitação. Os mageenses têm o atendimento da Receita Federal no município, sem precisar se deslocar para Caxias ou Teresópolis”, disse a servidora municipal.

A costureira Neulesi de Souza, de 59 anos, resolveu seu problema com declarações pendentes de Imposto de Renda.“Vim aqui para dar entrada no que precisava e agora voltei após o contato da funcionária para pegar os papéis e acertar tudo com a Receita. Enfim, tive um atendimento eficiente e ágil. Facilitou demais a minha vida”, disse.

O PAV atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h. O Gabinete do Povo funciona na Avenida Caioaba s/nº, próximo ao DPO de Piabetá.