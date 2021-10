Magé participa de reunião técnica com representantes do Ministério da Saúde. - Divulgação.

Publicado 30/09/2021 20:24

Magé - O Ministério da Saúde (MS) promoveu no dia 24 de setembro uma reunião técnica com o secretário da Atenção Primária à Saúde (SAPS), Raphael Câmara, para levantar as demandas dos municípios da Baixada Fluminense. A secretária municipal de Saúde, Larissa Storte, representou Magé.

A agenda faz parte de uma série de encontros a ser realizada em todos os estados através do Programa Previne Brasil, responsável por repassar as verbas de Atenção Primária para os municípios do país. Além de tirar as dúvidas sobre o financiamento da Atenção Primária, a equipe técnica da Saps aproveita a ocasião para dar suporte técnico aos gestores.

“Esses municípios estão próximos da cidade do Rio, mas a gestão enfrenta outros desafios. A minha presença aqui hoje é para mostrar que o Ministério da Saúde tem um olhar diferenciado para os municípios que precisam e isso tem sido feito para todas as regiões do país", explicou o secretário da Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara.

Segundo o MS, o cadastramento é um critério fundamental para o cálculo do recurso que o Previne Brasil repassa, por isso as regras desse componente passaram por mudanças pactuadas recentemente e as alterações vão evitar que os municípios tenham perdas.

A secretária de Saúde de Magé apontou que o diferencial da gestão para melhorar o cadastro da população foi adotar o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS APS, ferramenta disponibilizada pelo governo federal gratuitamente. "Queremos melhorar cada vez mais nossos índices tendo em vista que nos destacamos entre os municípios da Baixada com relação a capitação", destacou.