Projeto dá voz a grupos culturais da cidade.Divulgação.

Publicado 29/09/2021 20:00

Magé - O Projeto Agenda Escutatória promovida pelo Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – DEPAC – chega à sua terceira edição no dia 9 de outubro. A ação itinerante visa ouvir as demandas das comunidades culturais mageenses, a fim de estreitar as relações e buscar a solução das solicitações apresentadas. Nesta terceira etapa o encontro será com os Blocos de Embalo na sede do Andorinhas Futebol Clube, que fica na Rua Maria Leitão, 72 – Andorinhas, às 10h.

“Nós percorremos todo o município para ouvir o máximo de grupos culturais possíveis. Dentro dessa proposta mantemos um diálogo constante com esses grupos e nesta terceira etapa estamos indo até o 2º distrito de Magé para ouvir os Blocos de Embalo. Já temos mais de 30 grupos confirmados alcançados através da busca itinerante do nosso departamento,” conta o diretor do DEPAC, Alexsandro Rosa.