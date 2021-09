Local conta com Unidade de Saúde da Família, Centro de Referência em Assistência Social, Academia da Terceira Idade e um parque infantil. A previsão é que seja inaugurado em um mês. - Divulgação.

Publicado 29/09/2021 18:44

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou nesta segunda-feira (27/09), a construção de uma área de 5 mil metros quadrados em Rio do Ouro, no terceiro distrito agrícola, onde serão erguidos uma Unidade de Saúde da Família (USF), um Centro de Referência em Assistência Social (Cras), uma academia da Terceira Idade e um parque infantil. “Já chegaram as madeiras e vamos começar a construir a casa onde vai funcionar a USF. Além da unidade e do Cras, teremos aqui uma praça para que as pessoas possam trazer suas famílias. Vamos dar uma nova vida a essa região”, declarou Renato. A USF do Rio do Ouro, a primeira da cidade construída de forma mista, com madeira e alvenaria, será inaugurada em cerca de um mês.

O secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira chamou a obra de “condomínio de serviços públicos”. “Ela obedece um cronograma muito rápido e ficará pronta em apenas três meses de construção (dois já ocorreram), um recorde desta administração”, frisou. Pereira aproveitou para informar que as ruas e estradas vicinais do distrito também passarão por uma recuperação. Duas delas, a Arthur Farias e a Casimiro de Abreu, receberão obras de drenagem e pavimentação nos próximos dias. O logradouro ao lado do local, Rua Professor Dilermano Reis, será alargado em mais um metro. “São intervenções pontuais que irão melhorar o fluxo da produção rural em nosso município”, garantiu o secretário.

Segundo a prefeitura, na área que está sendo construída, haverá um quiosque para venda de lanches e também para atendimento ao turista. “Não será mais preciso ir a Magé para garantir autorização para que as caravanas turísticas visitem nossas cachoeiras. Isso será feito aqui mesmo”, afirmou o coordenador de Infraestrutura Regional, Paulo Santana. As intervenções viraram assunto entre os moradores. “Preciso bastante de atendimento médico porque sou hipertensa e tenho que medir a pressão sempre. Estávamos sem o posto de saúde há uns oito anos. Agora, com essa USF, vai ser melhor”, disse a auxiliar de serviços gerais Ana Lúcia Verdan, de 51 anos. O pedreiro Antônio Pereira de Freitas, 62, pretende fazer festa na inauguração: “Vou tocar um forró para comemorar”.