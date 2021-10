Ação de conscientização marca o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência em Magé. - Divulgação.

Publicado 30/09/2021 20:09

Magé - O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF – com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou uma ação de conscientização no Calçadão de Magé sobre o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro. A data leva a uma reflexão sobre a importância da inclusão social na sociedade e no meio corporativo de pessoas com deficiência e visa conscientizar os brasileiros sobre a importância do desenvolvimento igualitário e inclusivo. Foi criada por movimentos sociais, em 1982, e instituída por lei 23 anos depois, em 2005.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, participou do evento e falou sobre o trabalho realizado. “Nós sabemos que as pessoas com deficiência têm seus direitos reconhecidos por lei, mas é uma luta que tem que ser constante. Nosso governo tem se dedicado muito ao trabalho voltado à pessoa com deficiência, mas sabemos que temos muito a fazer. A pessoa com deficiência tem que ter acesso às políticas públicas e estamos trabalhando junto ao Conselho para que de fato essas garantias sejam implementadas”, disse.

Com a presença dos membros do conselho e alunos da rede municipal de educação que fazem parte da Educação Especial Inclusiva, a ação começou com contação de histórias e a apresentação de serviços da Prefeitura como o Atendimento Multidisciplinar Especializado – AME – e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

“O objetivo de uma atividade como essa é fazer com que os moradores de Magé, com o governo, entendam que nós, pessoas com deficiência, existimos e reivindicamos nossos direitos. Muitas vezes somos abandonados no município, mas eu confio que com essa nova gestão municipal as respostas venham, permaneçam e se façam presentes”, concluiu Erlon Lopes, presidente do COMDEF.