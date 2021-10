Empresas interessadas devem entrar em contato com a Secretaria de Trabalho para cadastras suas vagas. - Divulgação/ Philipe Santos.

Empresas interessadas devem entrar em contato com a Secretaria de Trabalho para cadastras suas vagas.Divulgação/ Philipe Santos.

Publicado 30/09/2021 20:15

Magé - Os empresários interessados em divulgar vagas para contratação no chamado "Extra Natal", podem cadastrar as oportunidades nos dois postos do Sine Magé através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda.

De acordo com a Secretaria, quatro empresas já estão cadastradas e devem informar o número de vagas e para quais funções até o meado de outubro. A intermediação entre as empresas e os contratados será feita pelo Sine municipal. Segundo a prefeitura de Magé, a Secretaria de Trabalho vai divulgar todas as orientações para os candidatos interessados após o cadastramento das oportunidades de emprego pelos empregadores.

"A nossa expectativa é a melhor possível para termos o cadastramento do maior número possível de empresas para vagas do Extra Natal, visto que já conseguimos consolidar o trabalho do Sine como captador de vagas e balcão público de empregos, fazendo sempre esta intermediação entre o trabalhador e os empregadores", ressaltou a diretora de Desenvolvimento da Secretaria, Priscila Ferreira.

As empresas interessadas em cadastrar as oportunidades de emprego devem entrar em contato com o WhatsApp da Secretaria Municipal de Trabalho, através do (21) 96962-8462.