A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para ditar as diretrizes das ações de governos, empresas, organizações e sociedade civil.Divulgação.

Publicado 01/10/2021 19:21

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, convocou, por meio do Decreto 3.501, de 24 de setembro, a IV Conferência do Conselho Municipal do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico (Comasb), que acontece em 30 de novembro, das 9h às 16h, em local a ser definido. As inscrições para as instituições candidatas a delegadas devem acontecer no mês de outubro. De acordo com o organizador do evento, o educador ambiental Bruno Nascimento, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Magé, as discussões, com o tema “Magé 2030”, serão baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo a instituição global, os ODS são como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, sociedade civil, setor privado e todos os cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. “Aqui, na nossa conferência, vamos focar em quatro dos 17 ODS. São eles: água potável e saneamento, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global do clima e vida terrestre”, informou Bruno. Este ano a conferência será estendida, já que não houve encontro em 2020 em função da pandemia, e terá como um dos objetivos referendar a atual gestão do Comasb de Magé por mais um ano.

Ainda por conta da pandemia, a plateia da IV Conferência será formada pelo atual conselho municipal e por dois representantes de cada instituição participante. “Dependendo do local que definirmos para o evento, poderemos abrir para a população também”, afirmou o representante da SMMA. As entidades participantes deverão apresentar, na inscrição, as cópias do CNPJ, do estatuto registrado e da relação com a atual diretoria. Além da SMMA, também participam da comissão coordenadora do evento as secretarias de Habitação e Urbanismo, Agricultura Sustentável, Educação e Cultura, Planejamento, Infraestrutura, Saúde e Comunicação e Eventos, além da Procuradoria Geral do Município.