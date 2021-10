Publicado 30/09/2021 21:01

Magé - A Prefeitura Municipal de Magé, através da Secretaria de Saúde, realiza no próximo sábado (2/10) de 8h às 12h, a primeira ação do Programa Itinerante “Saúde no seu Bairro”, no bairro da Barbuda (1º distrito), em frente a USF. No local serão aplicadas vacinas imunizantes – com exceção da Covid-19-, marcação de exames, campanhas de conscientização entre outros serviços. A ação divulga os serviços oferecidos pelas Unidades de Saúde da Família (USF) que, desde julho, está funcionando aos sábados.

“Estamos fazendo uma ação de saúde itinerante, rodando todos os distritos justamente para sensibilizar as pessoas e convidando para participar. Claro que teremos todos os cuidados contra a Covid-19, as tendas estarão separadas, os profissionais usando máscara, além de ofertar álcool e máscara para população. Vamos verificar a temperatura e todos serão orientados a manterem o distanciamento,” explica coordenadora da Atenção Básica, Cassandra Soares.

O calendário das ações será divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Magé.

Confira os serviços oferecidos:

• Verificação de pressão arterial, glicemia capilar e encaminhamentos;

• Saúde do idoso (orientação preventiva, avaliação e encaminhamento);

• Saúde da mulher, criança adolescente e do homem;

• Tabagismo (consulta e fornecimento de adesivos e goma);

• Bolsa Família e SISVAN (pesagem e cadastro);

• Saúde mental (orientações preventivas e encaminhamento);

• CADSUS (atualização e confecção de cartão SUS);

• Serviço social (cadastros e orientações quanto aos benefícios);

• Hanseníase, Tuberculose e Esporotricose (orientação e encaminhamento);

• Imunização (vacinação de rotina);

• Anemia Falciforme (acolhimento, solicitação de exames e agendamento de consulta);

• Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais (aconselhamento, teste rápido para HIV, sífilis, Hep B e C);

• Marcação de Exames e Consulta;

• Serviço de saúde bucal.