Após três anos inativo, programa "Saúde no seu Bairro" volta atendendo moradores do bairro Barbuda, no primeiro distrito da cidade.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 04/10/2021 15:40

Magé - A prefeitura de Magé retomou neste sábado (02/10), o programa “Saúde no seu Bairro”, que após três anos inativo, voltou a funcionar atendendo moradores do bairro Barbuda, no primeiro distrito da cidade. A vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, esteve na Unidade de Saúde da Família (USF) local e comentou a volta do projeto. “O projeto é itinerante e vamos alcançar outros bairros. Por isso, peço à população que acompanhe as redes sociais da Prefeitura para serem informados sobre os serviços e os bairros que serão atendidos. Iremos a todos os distritos”, disse. Dentre os atendimentos nas tendas montadas em frente à USF, houve sessão de fisioterapia, pesagem para o Bolsa-Família, vacinação, informações sobre tuberculose, tabagismo, DST entre outros serviços de saúde.



Na ocasião, a secretária Municipal de Saúde (SMS), Larissa Storte, aproveitou para lembrar que outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Outubro Rosa: “É um mês muito importante para a saúde da mulher, que abrange todas essas doenças que, muitas vezes, são esquecidas por falta de cuidado e tempo em meio a tanta correria. Enfim, é um mês dedicado a lembrar a todos que a saúde da mulher é muito importante”. Larissa informou ainda que, no próximo dia 22, haverá, também na Barbuda, um mutirão preventivo para todos os pacientes do bairro.



A Coordenadora de Atenção Básica da SMS, Cassandra Soares explicou que o projeto “Saúde no seu Bairro” é a porta de entrada para as demais unidades de saúde no município. “Hoje, temos 85 dispositivos assistenciais na rede de saúde de Magé e as USFs são a porta de entrada para o acesso a essa rede”, reforçou.



Elias da Rocha, de 65 anos esteve presente em uma das tendas do projeto. Ele participou de uma sessão de fisioterapia porque relatou estar sentindo dores no corpo. “Tive hérnia lombar e artrose. Por isso, preciso fazer sessões constantes. Geralmente, faço em uma clínica privada, mas a situação econômica está ruim para todo mundo”, comentou. Operador de máquina aposentado, ele lembrou que, há três anos, descobriu em uma ação parecida, um câncer que foi tratado e está curado. A dona de casa Maria Helena da Silva, 66, foi levar o neto Luiz Henrique, 3, para pesagem para o programa Bolsa-Família: “Aproveitei para medir a pressão já que sou hipertensa e para ver como está a minha glicose. É ótimo poder contar com um projeto como esse na porta de casa”.



Segundo a prefeitura, ainda em outubro, estão programadas visitas do projeto aos bairros de Parque Santana, Nova Marília, Novo Horizonte, e até dezembro, todos os distritos terão sido contemplados.

