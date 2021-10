Vacinação - Reprodução.

Publicado 01/10/2021 19:32

A vacinação contra a Covid-19 avança em Magé. Mais de 234.037 mil doses já foram aplicadas e nesta quinta-feira (30), a Secretaria de Municipal de Saúde (SMS) iniciou a aplicação da dose de reforço para trabalhadores da saúde. A vacina é destinada para trabalhadores que atuam na área e já tenham seis meses de intervalo da segunda dose.

“Estendemos a vacinação de reforço para mais um grupo. No momento, os idosos com 69 anos ou mais estão recebendo essa dose e a partir de hoje será a vez dos profissionais de saúde. Eles devem estar atuando na área e ter uma declaração do trabalho solicitando a vacinação. Quem tomou as duas doses de Coronavac vai tomar a Pfizer. Quem fez Astrazeneca vai tomar reforço da Coronavac”, explica o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.

A vacinação é destinada aos trabalhadores que atuam em estabelecimentos dos serviços de saúde, como emergências, ambulatórios, clínicas e hospitais, laboratórios, farmácias, drogarias e profissionais da vigilância em saúde. Também fazem parte do grupo os trabalhadores de apoio da saúde como recepcionistas, seguranças, equipe de higienização hospitalar, cozinheiros e auxiliares, motoristas das ambulâncias e gestores.

A aplicação da dose de reforço é feita nas USFs-polo que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 14h. No Centro de Imunização e na Super Tenda, em Piabetá, a vacinação ocorre das 7h às 16h.

Confira os endereços dos polos de vacinação contra a Covid-19 em Magé:

Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá);

Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, s/nº - atrás do Hospital de Magé)

USF Barbuda (Rua Dona Joaninha, s/nº)

USF Andorinhas (Rua Waldemar Colombo Garcia)

USF Jardim Esmeralda (Rua do Sapotizeiro, s/nº)

USF Cachoeirinha (Estrada Municipal Antônio Além Bergara, 3.150)

USF Partido (Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí)

USF Praia do Anil (Rua Roberto Silveira, s/nº)

USF Ypiranga (Estrada Real de Mauá, s/nº)

USF Buraco da Onça ( Avenida Roberto Silveira, 560)

USF Guarani I (Rua Janete, 08 – Piabetá)

USF Maurimárcia –(Rua do Canal, s/nº)

USF Pau Grande (Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº)

USF Jardim Nazareno (Alameda Luizinha, 178)

USF Serrana I (Rua do Sapateiro, s/nº)